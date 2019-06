Vidéo : entrée à la Rocky IV, Aerosmith, combat express… l'incroyable show de Tyson Fury face à Tom Schwarz

Express. Tyson Fury n’a pas perdu de temps face à Tom Schwarz, samedi à Las Vegas. Le Britannique s’est imposé dès la deuxième reprise.

Pour son retour sur un ring sept mois après son spectaculaire duel face à Wilder, champion WBC des lourds, qui s’était soldé par un nul, Fury a encore impressionné. Entré sur le ring aux couleurs des Etats-Unis sur le son « Living in America » de James Brown, à la Apollo Creed dans Rocky IV, « Gipsy King » a encore fait le show.

Son entrée a d’ailleurs duré plus longtemps que son combat. « Je suis venu ici pour m’amuser et faire le show pour Las Vegas, j’espère que tout le monde s'est autant amusé que moi », a d’ailleurs déclaré Fury après sa 28e victoire, qu’il a célébré en chantant du Aerosmith en fin de combat.

