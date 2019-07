CAN 2019 : tout savoir sur Nicolas Dupuis, le sélectionneur de Madagascar

L’homme à la double casquette ! Ancien footballeur amateur, Nicolas Dupuis est le sélectionneur de Madagascar. Mais il a une petite particularité : il entraîne également le club de Fleury 91.

Agé de 51 ans, Nicolas Dupuis est devenu entraîneur-joueur de l’AS Yzeure en 1996. Avec lui, le club, passe de DSR à National et dispute même un 16e de finale de Coupe de France (2002). Une expérience qui lui permet de se faire connaître… de l'autre côté de la Méditérranée. Et même plus loin, dans l'Océan Indien.

En mars 2016, il est en effet approché par Madagascar qui le recrute dans son staff technique. Il continue toutefois, en parallèle, son rôle de coach à Yzeure. Quelques mois plus tard, Dupuis est nommé à la tête des Malgaches (2017) et quitte son club de cœur.

Un an et demi plus tard, il réussira l’exploit de qualifier les Barea pour la CAN 2019, une première dans l’histoire de l’île. Et pour renforcer cette sélection, il parviendra d'ailleurs à rapatrier… Jérémy Morel. Le défenseur de Lyon, passé par Marseille et Lorient, a accepté pour son plus grand plaisir.

Enfin pour faire honneur à sa double casquette, en janvier, il a accepté d’entraîner dans le même temps le FC Fleury 91 (National 2), tout en restant sélectionneur. Une situation qui lui va bien ainsi qu'à sa fédération. Et cela ne l'a pas dérangé, puisqu'il est parvenu à maintenir le club francilien. Désormais place à la CAN 2019.