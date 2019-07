Brésil - Argentine, demi-finale de Copa América : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Affiche de rêve en demi-finale de la Copa América 2019 entre le Brésil et l’Argentine. Un choc qui aura lieu dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 juillet et qui sera à suivre sur beIN SPORTS 1.

Une finale avant l’heure qui sent le soufre. Hôte de la 46e édition de la Copa América, le Brésil affronte son ennemi juré, l’Argentine pour une place en finale, qu’il n’a plus atteint depuis 2007. Des Brésiliens qui ont dû attendre la séance de tirs au but face aux Paraguay pour décrocher leur ticket pour ce dernier carré.

En face, l’Albiceleste a rencontré moins de difficultés face au Venezuela (2-0) alors que son début de tournoi avait été très compliqué (1 victoire, 1 nul, 1 défaite en phase de poules). Pour rappel, les Argentins de Lionel Messi, toujours à la recherche d’un premier trophée avec sa sélection, restent sur deux finales perdues. L’Argentine n’a plus battu le Brésil chez lui depuis 1998.

Dans le stade du « 7-1 »

« C’est difficile de dire qui sera favori entre l’Argentine et le Brésil, mais dans cette Copa América, tout le monde peut battre tout le monde », a souligné la star du FC Barcelone. Nous les respectons, nous savons ce que le Brésil représente. Ils se sont qualifiés dans la douleur, mais ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. »

Les Brésiliens espèrent tout de même l’emporter et éviter une nouvelle crise. Surtout qu’ils retrouveront le stade Mineirao de Belo Horizonte où ils ont vécu la pire humiliation de leur histoire contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014 (7-1). « Personne n’est amnésique, personne n’a oublié ce qui s’est passé. Mais la vie est ainsi, il faut aussi penser aux bonnes choses. La dernière fois que nous sommes venus ici, nous avons bien joué », a confié Thiago Silva. Autant dire que tous les éléments sont réunis pour que cette affiche soit collector. A suivre.