Ivan Deyra décroche un troisième bracelet historique pour la France aux Championnats du monde de poker

Et un, et deux, et trois bracelets ! Après Thomas Cazayous et Jérémy Saderne, Ivan Deyra a apporté à la France, ce vendredi, un troisième bracelet de champion du monde de poker aux WSOP 2019 à Las Vegas. Un feu d’artifice tricolore historique.

Ivan Deyra, alias «ValueMerguez», avait caressé l’espoir d’un premier bracelet après s’être hissé en finale du 1000$ Double Stack sans parvenir à ses fins. Mais il n’a cette fois pas laissé passer sa chance sur le 3000$ NLHE (671 entrées).

Arrivé en table finale avec le troisième tapis provisoire, le Team Pro Winamax a joué un poker proche de la perfection jusqu’à son heads up contre l’Américain David Gonzalez, conclu sur un Full House, pour empocher la somme de 380.090 $ (son plus gros gain en live) et voir son rêve se réaliser. «Quand j’étais gamin, je regardais les World Series avec des étoiles dans les yeux. Être ici aujourd’hui et gagner, c’est absolument incroyable, a-t-il-confié non sans une grande émotion à PokerNews. C’est un rêve devenu réalité !».

Ce bracelet permet à Ivan Deyra de dépasser la barre du million de dollars de gain en seulement cinq ans de carrière et d’agrémenter une collection déjà riche de trois bagues WSOP-Circuit. «Je suis vraiment fier d’atteindre cette barre du million, c’était un objectif... Mais le but principal, c’était la conquête du bracelet», a-t-il ajouté. Et à 25 ans, ce n’est surement encore qu’un début.