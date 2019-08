Le beau geste de Mohamed Salah pour un enfant qui s'était blessé

Mohamed Salah a une nouvelle fois prouvé qu'il avait du coeur. Le joueur de Liverpool a fait parler de lui sur les réseaux sociaux pour son attitude envers un jeune fan.

Le petit Louis Fowler s'était cassé le nez en heurtant un lampadaire de plein fouet alors qu'il poursuivait la voiture de son idole, près du terrain d'entraînement de Liverpool.

Mais l'international égyptien, inquiet, a fait demi-tour est s'est rendu au domicile du jeune fan pour s'enquérir de son état, comme l'a raconté le beau-père de l'enfant, Joe Cooper : «C'est la classe absolue, Mo. Louis Fowler, supporter de Liverpool âgé de onze ans, a vu la voiture de Salah, l'a poursuivie en courant et s'est retrouvé K.O. après avoir heurté un lampadaire alors qu'il tentait de le suivre. Qu'est-ce qu'il (Salah, ndlr) a fait ? Il est revenu avec sa voiture pour voir s’il allait bien et a pris une photo avec lui?».

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9

— Joe Cooper (@joecooper93) 10 août 2019