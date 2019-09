France-Andorre, éliminatoires Euro 2020 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France affronte Andorre lors éliminatoires de l'Euro 2020, quelques jours après sa belle victoire face à l'Albanie (4-1).

Dans une rencontre qui sera cette fois diffusée sur TF1 (20h45), les hommes de Didier Deschamps voudront poursuivre leur belle rentrée après avoir brillamment battus les Albanais dans ce même Stade de France.

S'ils partiront évidemment favoris face aux derniers de la poule H (0 point, aucun but inscrit, 11 encaissés), les Tricolores devront rester sur leurs gardes. Pour preuve, les Andorrans, que les coéquipiers d'Hugo Lloris avaient été battre (0-4) il y a quelques mois, ont failli réaliser un exploit samedi soir à Istanbul. Dans le stade du club de Besiktas, la Turquie a dû attendre la 89e minute pour trouver l'ouverture (1-0).

Aux Bleus d'être méfiants et vigilants et de rapidement ouvrir le score pour ne pas se retrouver face à une véritable muraille. D'autant qu'à égalité de points (12) avec la Turquie et l'Islande qu'ils retrouveront en octobre pour deux confrontations décisives, les champions du monde n'ont pas le droit de laisser de points en route. Surtout à l'approche de la fin des éliminatoires de l'Euro 2020.