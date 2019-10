Vidéo : gravement blessé au coude, Hugo Lloris déclare forfait pour l'Islande et la Turquie

En plein match contre Brighton ce samedi 5 octobre, Hugo Lloris s'est gravement blessé au coude gauche. Le gardien de but a dû être évacué sur civière et ne jouera pas avec l'équipe de France contre l'Islande et la Turquie.

Le match venait à peine de commencer : à la 3e minute, l'international français s'est élevé dans les airs pour réceptionner un centre anodin arrivant sur sa droite. Il est lourdement retombé sur son coude gauche, qui s'est fléchi dans un angle impossible.

Après s'être plié de douleur sous les yeux de ses coéquipiers, les soigneurs sont longuement intervenus et ont placé le gardien de but sous entonox, un analgésique gazeux.

Le visage de douleur d'Hugo Lloris de sa terribile blessure avec Tottenham https://t.co/kXx6HCMGFv pic.twitter.com/GWQJ8iNkGe — Atlantide (@Atlantide4world) October 5, 2019

Ce coup dur risque de tenir le gardien de l'équipe de France éloigné des terrains pendant de longues semaines, voire des mois, si elle est aussi sérieuse que le laissent présager les images. Avant cette blessure, déjà, Hugo Lloris, qui vient d'être papa pour la troisième fois, traversait une très mauvaise passe. Il y a trois jours, il avait notamment encaissé sept buts du Bayern.

La Fédération française de football a d'ores et déjà indiqué que le capitaine de l'équipe de France avait déclaré forfait pour les rencontres en Islande et contre la Turquie dans le cadre des matchs qualificatifs pour l'Euro-2020. Il sera remplacé par le Lillois Mike Maignan.