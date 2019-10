Sylvinho n'est plus l'entraîneur de Lyon

Lyon a décidé de se séparer de son entraîneur brésilien Sylvinho, en poste depuis le début de saison, a annoncé le club lyonnais de Ligue 1 ce lundi 7 octobre.

«L'OL a décidé de mettre en oeuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de monsieur Sylvio Mendes Campo Junior (dit Sylvinho)», indique le communiqué de l'OL.

L’OL a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Monsieur Sylvio Mendes Campo Júnior.





Pendant le déroulé de cette procédure l’entraînement sera assuré par Monsieur Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho. pic.twitter.com/TMGzMwDVtI — Olympique Lyonnais (@OL) October 7, 2019

«Pendant le déroulé de cette procédure, l'entraînement sera assuré par Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho», poursuit le club.

La situation était devenue compliquée pour le technicien brésilien. Avec seulement neuf points en 9 journées, le club rhodanien connait son pire départ depuis la saison 1995-1996. Il compte surtout douze unités de retard sur le PSG et n’a qu’un point petit point d’avance sur la lanterne rouge Metz. Une situation alarmante qui a fragilisé la position de l’ancien défenseur, nommé l’été dernier sur les conseils de Juninho.

La piste Laurent Blanc réactivée ?

Le directeur sportif lyonnais a tenté un pari en optant pour son compatriote sans la moindre expérience sur un banc pour succéder à Bruno Genesio. Et il s'est révélé perdant.

Au-delà de l’aspect comptable, Sylvinho était pointé du doigt pour l’absence de fond de jeu et certains choix tactiques qui étaient loin de faire l’unanimité. Ce constat d’échec a poussé les dirigeants lyonnais à s’interroger sur un changement d’entraîneur dans les plus brefs délais.

Mais une chose est sûre, la situation ne pouvait perdurer et des décisions s’imposaient. Et pour permettre à l'OL de retrouver des couleurs et un peu de gaieté, le nom de Laurent Blanc pourrait très vite refaire surface du côté de Lyon.