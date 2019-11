Tyson Fury va disputer un combat de catch avant de se lancer en MMA avec Conor McGregor en coach

Il surprendra toujours son monde. Alors qu’il a effectué son retour sur les rings depuis un an, Tyson Fury va se mettre au catch jeudi en Arabie Saoudite avant de tester un combat de MMA.

L’invaincu boxeur britannique (30 combats) sera en lice lors du WWE Crown Jewel qui se tiendra au stade international du Roi-Fahd de Riyad (jeudi à 19h). Il sera opposé à la superstar de la WWE, Braun Strowman.

Mais ce n’est pas tout, le «Gypsy King» va ensuite se lancer dans le MMA. «J’ai quelque chose d’énorme qui viendra après cela (après le catch), encore plus grand, a indiqué Tyson Fury au micro de Sky Sports. Nous pourrions voir Tyson Fury faire ses débuts en MMA cette année. Tyson Fury prend le relais!»

Et il ne serait pas entrainé par n’importe qui puisque Conor McGregor, l’Irlandais qui a d’ailleurs annoncé son retour dans les octogones de l’UFC dernièrement, devrait s’occouper de lui. «J’en ai parlé à Conor, il est prêt à me coacher, a-t-il confié. Ça va être bien. Il m’a dit que quand je suis prêt, je peux venir à Dublin pour commencer. Je ne peux pas attendre, je vais accepter son offre. Et qui sait, peut-être qu’on pourra partager une affiche ?»

Et hors de question de croire en un canular pour le Britannique. «Je viens d’une longue lignée de champions de boxe à mains nues. Se faire mal, saigner, n’est pas nouveau pour moi, c’est une partie de mon héritage. J’aimerais beaucoup y entrer (dans l’octogone), et écraser quelqu’un», a-t-il détaillé. A voir si cela se concrétise vraiment.

"We may see Tyson Fury have his MMA debut this year"@Tyson_Fury has announced he wants to make his MMA debut this year, and may even be trained by @TheNotoriousMMA. pic.twitter.com/QJnZf3Eiq0

