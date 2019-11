Vidéo : Cristiano Ronaldo offre des chaussures à toute l'équipe féminine des U17 du Portugal

Un geste de grande classe. Pour récompenser la sélection U17 féminine de son pays à l’Euro 2020, Cristiano Ronaldo a décidé d’offrir une paire de chaussures à chaque joueuse.

S’il n’était pas présent pour leur offrir de ses propres mains, l’attaquant de la Juventus de Turin a laissé une lettre pour expliquer son geste qui a été lue par l’une des joueuses de la sélection portugaise.

«C’est tellement important de rêver»

«Quand j’étais enfant, j’ai fait un rêve simple mais très fou. Non, ce n’était pas le type de rêve que vous avez quand vous dormez. C’était l’un de ces rêves que vous désirez tellement que cela vous empêche de dormir la nuit. Je voulais devenir le meilleur footballeur du monde. J’ai consacré ma vie à mon rêve en faisant tout le nécessaire pour le rendre possible. C’est tellement important de rêver. Il est encore plus important de travailler dur pour l’atteindre», a indiqué Cristiano Ronaldo dans sa lettre.

As nossa Sub-17 qualificaram-se para a ronda de elite do Euro 2020 e o @Cristiano fez-lhes uma surpresa... #TodosPortugal pic.twitter.com/kqDgYKQ7no — Portugal (@selecaoportugal) October 27, 2019

Avant d’ouvrir les boîtes et de découvrir les précieuses chaussures du même sponsor que la star portugaise, les jeunes filles ont poursuivi la lecture de la lettre. «J’ai réalisé mon rêve et j’espère que vous pourrez réaliser le vôtre aussi, a-t-il écrit. Poursuivez-le sans hésiter. Si je l’ai fait, vous pouvez le faire aussi. Félicitations pour votre qualification pour le tour élite. Restez concentrées et gardez les yeux sur la prochaine victoire. Bonne chance et profitez de ces chaussures. Cristiano Ronaldo.»