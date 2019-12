Vidéo : des abeilles sèment la panique lors d'un match de football en Tanzanie

La rencontre entre les Young Africans et Iringa United, dimanche 22 décembre, en Tanzanie, a été interrompue par un essaim d'abeilles envahissant le terrain.

La scène est surréaliste. Sur la vidéo de l'incident, on peut voir les joueurs des clubs Young Africans et Iringa United se jeter au sol, se gratter le crâne, et fuir le terrain dans tous les sens. Les supporters présents dans le stade de Dar es Salaam (Tanzanie), dimanche 22 décembre, se sont également protégés, tentant de faire fuir les abeilles.

L'incident s'est produit à la 52ème minute de jeu alors que les Young Africans dominaient largement ce troisième tour de Coupe de Tanzanie (Azam Sports Federation Cup). Face à ce mouvement de panique, l'arbitre a été contraint de suspendre le jeu pendant une dizaine de minutes, rapporte le Daily News. Le match a ensuite pu reprendre son cours, non sans quelques piqûres...