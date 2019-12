Vidéo : quand Luis Suarez joue dans les buts pour le match d'adieu de Diego Forlan

De quoi concurrencer Ter Stegen ? Luis Suarez qui a participé au match d'adieu de son ancien coéquipier en sélection, Diego Forlan, samedi soir à Montevideo, a évolué dans les buts et s'est montré très à l'aise.

Habitué à inscrire des buts sur le front de l'attaque du FC Barcelone et de l'Uruguay, l'ancien joueur de Liverpool a cette fois-ci pris les gants. Lors du match de gala de l'ancienne gloire uruguayenne au Centenario de Montevideo, Luis Suarez a donc décidé de jouer les gardiens de but.

Et il s'est montré très à son aise en stoppant quelques frappes notamment celle de l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid. La rencontre a vu plusieurs ex-stars du ballon rond sur la pelouse comme Juan Roman Riquelme, Javier Zanetti, Javier Chevanton ou encore Juan Sebastian Veron.

Evidemment sur Twitter, Luis Suarez a fait fureur et beaucoup se sont moqués de lui en se souvenant ironiquement qu'à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, il avait déjà évolué au poste de gardien de but. A l'époque, en quarts de finale contre le Ghana, le Barcelonais avait stoppé une frappe ghanéenne de la main.

It's not the first time he's played in goal pic.twitter.com/JiS7RvVDXB

— B/R Football (@brfootball) December 29, 2019