Lyon, Inter Milan, Chelsea… que doit faire Olivier Giroud à six mois de l'Euro 2020 ?

Il est lancé dans une véritable course contre la montre. Alors que l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet), Olivier Giroud ne joue plus avec Chelsea. L’international français doit vite trouver une solution lors du mercato hivernal.

Sept matchs pour un total de 282 minutes de jeu. Ce sont les terribles statistiques du champion du monde tricolore avec les Blues depuis le début de la saison. Olivier Giroud a pris part à 5 rencontres de Premier League (191 minutes) pour deux titularisations, une en Ligue des champions (17 minutes de jeu contre Valence) et en début de saison il avait été titulaire en Supercoupe d’Europe contre Liverpool. Pour le reste, rien. Pire encore, depuis le 4 décembre et la victoire de Chelsea contre Aston Villa, qu’il a vu du banc, l’ancien attaquant d’Arsenal n’est plus dans l’effectif.

Si Frank Lampard, son entraîneur, a encore indiqué récemment qu’il serait «ravi» de le voir rester au club cet hiver, force est de constater que son avenir ne s’inscrit pas du côté de Stamford Bridge qu’il a rejoint en janvier 2018. D’autant que si ces dernières semaines, Didier Deschamps s’est appuyé sur lui (à juste titre) pour les éliminatoires de l’Euro 2020 (il a inscrit le but de la victoire en Islande et celui de l’égalisation contre la Turquie), il n’est pas certain que le sélectionneur l’appelle cet été s’il ne joue plus.

La France…

Soit il décide de s’accrocher à Chelsea pour faire changer d’avis son manager, qui pourrait également recruter un nouvel attaquant pendant la période des transferts, qui s’ouvre mercredi 1er janvier (Chelsea ayant eu l’autorisation de recruter), soit il prend ses bagages pour s’offrir un temps de jeu conséquent dans un autre club et même un autre pays.

«On va s’asseoir autour d’une table et prendre la meilleure décision pour moi. La France fait partie des solutions», avait-il confié il y a quelques jours. Et le natif de Chambéry, qui a évolué à Grenoble, pourrait retrouver une région qu’il connait bien en signant à Lyon. Avec la blessure, entre autres, de son leader offensif Memphis Depay, le club lyonnais, réputé pour recruter franco-français généralement, se verrait bien accueillir Olivier Giroud. Le mariage pourrait être gagnant-gagnant tant les Gones ne sont pas au meilleur de leur forme.

Deux autres formations hexagonales pourraient également se montrer intéressées par le profil du joueur : le Stade Rennais et l’OM. Sur le podium toutes les deux, elles ne seraient sûrement pas contre l’arrivée d’un attaquant de classe mondiale pour la deuxième partie de championnat. Il faut dire qu’un club comme Marseille, que Giroud aime bien, aurait bien besoin de son apport. Offensivement, le seul Dario Benedetto ne peut pas inscrire tous les buts. Avec l’international français, et le retour de blessure de Florian Thauvin, les hommes d’André Villas-Boas seraient plutôt pas mal.

… ou l'italie ?

Reste qu’il ne s’agit que de simples supputations et que la seule autre destination que pourrait prendre Olivier Giroud est l’Italie. L’Inter Milan d’Antonio Conte serait en effet très intéressé par son profil. Assez curieux puisqu’offensivement les Intéristes tournent très bien avec Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. Et dernièrement, c’est la Juventus Turin qui s’est séparée de Mario Mandzukic, qui a montré son intérêt.

Mais attention à ne pas se tromper. Le mercato hivernal s'apparente très souvent à un coup de chance. Si son dernier transfert s'est plutôt bien passé en venant à Chelsea justement (il a remporté la Ligue Europa en mai 2018), il n'est pas certain que le prochain fonctionne à merveille.