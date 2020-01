Lyon : Rayan Cherki plus fort que Ben Arfa et Benzema

Il est la nouvelle pépite du centre de formation de l’OL. A seulement 16 ans et 140 jours, Rayan Cherki est devenu, samedi soir, le plus jeune buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais en compétition officielle.

Entré en jeu à un quart d’heure du coup de sifflet final, le jeune attaquant a inscrit le 7e but et dernier but du club rhodanien sur la pelouse de Bourg-en-Bresse en 32e de finale de la Coupe de France.

Cherki a effacé des tablettes Laurent Sevcenko, qui avait trouvé le chemin des filets à 16 ans et 289 jours en Division 2 le 19 décembre 1984 face à Louhans-Cuiseaux. Il fait ainsi également mieux que Hatem Ben Arfa, 4e plus jeune buteur de l’histoire de club (17 ans et 248 jours), ou encore que Karim Benzema, 9e plus jeune buteur de l’histoire de Lyon (17 ans et 352 jours).

Bravo à l’équipe Fier d’inscrire mon premier but pic.twitter.com/wLBFqtDzv5 — Rayan Cherki (@rayan_cherki) January 4, 2020