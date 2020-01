De retour au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic affirme avoir rejoint le PSG contre son gré

Zlatan Ibrahimovic a été officiellement présenté à la presse vendredi sous ses nouvelles couleurs du Milan AC. Il en a profité pour revenir sur son départ pour le PSG, en 2012.

«Après le dernier match à Los Angeles, j'ai tout de suite parlé avec Paolo (Maldini, ancien joueur légendaire du club devenu dirigeant, ndlr), a déclaré Zlatan lors de la conférence de presse de présentation. J'ai reçu plus de demandes à 38 ans qu'à 28. J'étais sincère et je me suis dit: soit je cherche un contrat de trois ans pour encore prendre le maximum, soit je choisis le meilleur défi. Après Bergame, il y a eu beaucoup d'appels de Zvonimir Boban (autre dirigeant), mais ce n'était pas une décision difficile à prendre. Quand je suis parti (en 2012 au PSG, ndlr), je suis parti contre ma volonté. La situation était comme elle était, on n’a rien pu faire. Puis, je suis allé au PSG, United, Galaxy... Milan est comme ma maison. Quand je suis arrivé de Barcelone (en 2010), Milan m’a apporté la joie de rejouer au football. Maintenant je suis là et je vais tout faire pour améliorer les choses.»

Le Milan AC aurait déboursé cet hiver 3,5 millions d'euros, plus bonus, pour s'assurer les services de l'ancienne star du PSG, du Barça et de Manchester United, avec une option d'une année supplémentaire.

Le joueur âgé de 38 ans avait déjà passé deux saisons à San Siro, de 2010 à 2012, marquant 56 buts en 85 matches pour l'AC Milan avec lequel il avait remporté un titre de champion d'Italie, en 2011, le 18e et dernier scudetto du club lombard. L'AC Milan occupe une modeste 11e place en Serie A après 17 journées.

«Le défi est contre moi-même, a également confié l'attaquant suédois. Si je suis sur le terrain pour ne pas donner de résultats, c’est inutile, mieux vaut en mettre un autre. Mais le but est de continuer comme jusqu'à présent et de rester à des niveaux élevés, marquant et aidant. Je sais quoi faire (...) Si je ne marque pas, mais que je fais des passes décisives, c'est bien parce que seul le collectif compte.»