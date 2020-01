Basket : Fred Weis propose un remake du monstrueux dunk de Vince Carter lors des JO de Sydney en 2000

Près de 20 ans après, Frédéric Weis a rendu, à sa façon, hommage à son bourreau. Alors que Vince Carter effectue sa 22e et dernière saison en NBA, l'ancien international français a interpellé la ligue américaine sur Twitter, mardi, pour lui proposer un remake du fameux dunk des Jeux olympiques de Sydney.

L'ancien pivot français a proposé à la NBA de les inviter au concours de dunk du All Star Game 2020, le 16 février prochain à Chicago.

Hey @NBA , why don't you invite Vince Carter and me at the dunk contest for the remake of 2000 olympics !

— Fred Weis (@Bigfredstyle) January 7, 2020