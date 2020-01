«Heureux comme jamais», Neymar ouvert à une prolongation au PSG

L’épisode final d’un long feuilleton ? Après un été tumultueux, marqué par ses envies affirmées de retour à Barcelone, Neymar aurait retrouvé le sourire à Paris, au point d’ouvrir la porte à une éventuelle prolongation dans la capitale française.

Dans les tuyaux au printemps dernier, elle avait été mise sous le tapis avant d’être définitivement enterrée avec les remous estivaux. Mais elle pourrait revoir le jour. Si les discussions n’ont pas repris entre les différentes parties, Neymar attendrait un signe de la part du PSG. «Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu’il a à nous dire. Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger, et c’est le PSG qui l’avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir», a confié un proche du joueur le plus cher du monde, cité, ce mardi, par Le Parisien.

Le club parisien et ses dirigeants vont-ils saisir cette main tendue, alors que Neymar est sous contrat jusqu’en 2022 ? Pour le moment, ils préfèrent rester discret sur le sujet, mais aucune option n’est écartée malgré les tourments de l’été.

Ce revirement soudain de situation s’explique en partie par les performances sur le terrain et le nouvel état d’esprit du Brésilien, qui semble avoir recouvré toutes ses aptitudes physiques et «heureux comme jamais depuis très longtemps», toujours selon son entourage. Ses publications sur les réseaux sociaux en sont la parfaite illustration.

Mais une éventuelle prolongation dépendra avant tout des résultats du club, notamment sur la scène européenne. «Parce que Neymar veut gagner», explique l’un de ses proches. Un premier élément de réponse sur ses intentions pourrait donc intervenir début mars à l’issue du 8e de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.