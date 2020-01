Kylian Mbappé sportif le plus représenté dans les médias devant Neymar et Didier Deschamps

Comme toujours, il est au sommet. Selon le baromètre Press’edd, dévoilé lundi, Kylian Mbappé arrive en tête des personnalités sportives les plus médiatisées dans la presse française.

Pour la deuxième année consécutive, la catégorie sport est la plus représentée dans ce classements des «1000 personnalités les plus médiatisées», avec 44% de personnalités présentes.

Et c’est donc l’attaquant du PSG et des Bleus qui occupent la première place des sportifs avec 50.478 citations, comme en 2018. Il devance notamment son coéquipier Neymar (5e) et le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps (15e).

Aucune bleue dans le Top 50

Si on mélange toutes les catégories, Kylian Mbappé est la quatrième personnalité la plus médiatisée en France derrière Emmanuel Macron, Donald Trump et Edouard Philippe.

A noter que le football est le sport le plus représenté (48%) devant le tennis (14%) et le cyclisme (12%). Mais si la Coupe du monde féminine a eu lieu en France, il n’y a aucune trace de footballeuse française dans le Top 50. Corinne Diacre, la patronne des Bleues, pointe à la 74e alors qu’Amandine Henry, première joueuse à apparaître, n’arrive qu’en 150e position.