42 joueurs, jeunes, Ollivon… la révolution de Fabien Galthié au sein du XV de France est en marche

Il a fait des choix forts. Fabien Galthié, nouveau sélectionneur du XV de France, a dévoilé mercredi la liste des 42 joueurs qui prépareront le Tournoi des 6 nations qui commencera le 2 février prochain.

Et parmi les choix du successeur de Jacques Brunel, la nomination du capitaine des Bleus : Charles Ollivon. Le troisième ligne de Toulon (26 ans, 11 sélections) est sûrement le moins expérimenté des anciens porteurs de brassards. Malgré tout, ce qui a joué en sa faveur, c’est sa force de caractère, ce qui était souvent critiqué concernant notamment Guilhem Guirado, son prédécesseur.

Le Toulonnais, qui sera donc testé comme capitaine pendant tout le Tournoi des 6 nations dont le premier match sera contre l’Angleterre pour le XV de France, a en effet connu plusieurs blessures par le passé (il revient notamment d’une blessure à l’omoplate) qui ont failli mettre un terme à sa carrière.

«On n’a pas fait du jeunisme...»

«On l’a choisi pour son parcours, un joueur brillant de Bayonne, Toulon et de l’équipe de France, touché par des pépins physiques, on est tous passé par ces moments-là, a détaillé Fabien Galthié. Il a réussi, avec l’aide des médecins, à revenir très fort. Son retour au premier plan, notamment à la Coupe du monde où il était réserviste, puis ses titularisations, puis son statut de leader ... Tout ça a démontré qu'il avait le potentiel d'assumer cette charge.»

Le natif de Bayonne aura la tâche d’encadrer sur le terrain la nouvelle génération qui fait une entrée en force dans le groupe de 42 joueurs sélectionnés. Au total, 19 néophytes sont dans la liste. Et derrière Bernard le Roux (qui vient d’avoir 30 ans), seul un autre deuxième ligne, Romain Taofifenua (29 ans), dépasse les 27 ans... Le nouveau groupe a une moyenne d’âge de 24 ans, contre 26 lors de la Coupe du monde.

«On n’a pas fait du jeunisme... On s’est concentré sur les forces en présence, sans faire un focus sur l’Angleterre, a expliqué le manager tricolore. On a une vision à court terme avec le Tournoi et la tournée en Argentine cet été, puis sans oublier 2023 avec la Coupe du monde.» Place au travail désormais.