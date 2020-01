Après avoir rompu il y a quelques semaines, Tony Yoka et Estelle Mossely de nouveau ensemble ?

L'amour brille de nouveau. Estelle Mossely et Tony Yoka, qui avaient annoncé leur rupture en fin d’année dernière, viennent de fêter leur anniversaire de mariage. De quoi recoller les morceaux pour le couple en or ?

Mardi soir les deux amoureux se sont retrouvés et ont passé une soirée romantique. Au programme : restaurant et nuit d’hôtel. Dans la chambre de l’hôtel, le boxeur, qui devrait combattre aux Etats-Unis cette année, avait disposé des pétales de rose sur le lit et des photos des deux tourtereaux.

Alors qu’ils avaient rompu en octobre après un long message sur les réseaux sociaux d’Estelle Mossely, les deux champions olympiques de Rio en 2016 semblent de nouveau partager un amour fou, à en croire les stories Instagram postées sur leurs comptes respectifs. A Noël, ils avaient d’ailleurs passé un moment en famille avec leur fils.

Ce dernier, Ali, devrait devenir grand frère dans quelques mois puisque la boxeuse avait annoncé, au moment de la séparation, qu'elle était enceinte. La vie serait donc de nouveau rose pour le couple Yoka.