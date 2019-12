Après avoir proposé à Tyson Fury d'être son sparring-partner, Anthony Joshua regrette déjà

Il aurait mieux fait de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Au lendemain de sa proposition à Tyson Fury, Anthony Joshua est revenu mais sans réellement remettre en cause son engagement.

«Je repense à certaines bêtises que j’ai pu dire et je me dis : pourquoi ai-je dit ça ?» Ce sont les mots d’AJ au média IFL TV mercredi. Le boxeur britannique, qui a récupéré au début du mois ses ceintures IBF, WBA et WBO des poids lourds, a en effet proposé à son compatriote de l’accompagner pendant ses entrainements la veille.

«Si Tyson (Fury) a besoin de moi, je suis prêt à aller le défier pour le préparer pour son combat contre (Deontay) Wilder. Je pense honnêtement qu’il peut battre Wilder la prochaine fois», avait-il indiqué sur Sky Sports. Rapidement, le «Gipsy King» avait répondu favorablement à la proposition. Compliqué de faire marche arrière donc. Mais cela ne le gêne pas du tout au contraire.

Préparer Fury pour le retrouver ensuite sur un ring

«Vous savez ce que c’est. Fury est un combattant de classe mondiale. Je suis moi-même un combattant de classe mondiale qui essaie toujours de s’améliorer pour devenir un combattant d’élite quand je me bats, a Anthony Joshua. Entraîner Fury ne pourra que me faire du bien, selon moi.»

Agé de 30 ans, le champion olympique 2012 à Londres a aussi expliqué pourquoi il veut aider Fury. Alors qu’il n’arrive pas à organiser de combat avec Deontay Wilder pour l’unification des ceintures (l’Américain détient la WBC), Anthony Joshua pense que si Tyson Fury s’impose lors du «rematch» (22 février) contre «The Bronze Bomber», il aura plus de faciliter à organiser un combat de boxe avec son compatriote.

«Je pense que si Fury devait gagner ce combat, il serait plus enclin à m’affronter ensuite et plus rapidement que Wider, c’est pourquoi je veux qu’il gagne pour qu’ensuite je puisse récupérer ma dernière ceinture», a détaillé Joshua qui a bien calculé son plan.