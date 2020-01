Sergio Aguero dépasse Thierry Henry et devient le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League

Monstrueux. Auteur d'un triplé dimanche de Manchester City à Aston Villa (1-6), Sergio Aguero est devenu le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League avec 177 réalisations.

L'attaquant argentin dépasse ainsi la précédente marque détenue par Thierry Henry (175 buts) avec Arsenal en 258 matchs. Le Kun a réussi cette performance à avec trois rencontres en moins que l'ancien buteur de l'équipe de France.

Sergio Aguero est également devenu le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League. L’attaquant argentin est toujours derrière Alan Shearer (260 buts), Wayne Rooney (208 buts) et Andy Cole (187 buts).

Very very happy about this victory, and it's truly moving to reach new milestones — standing alongside legends like @ThierryHenry, FrankLampard and @AlanShearer pic.twitter.com/KzlKpRtZ6C

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 12, 2020