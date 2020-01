Nice-Lyon, OM-Strasbourg, Pau-PSG… Les affiches des 8es de finale de la Coupe de France

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France a réservé plusieurs chocs entre clubs de Ligue 1, notamment entre Marseille et Strasbourg ainsi que Nice et Lyon, alors que le PSG se déplacera à Pau. Les rencontres auront lieu le mardi 28 et le mercredi 29 janvier.

Les 8es de finale

Épinal (N2)-Lille (L1)



Belfort (N2)-Montpellier (L1)



Nice (L1)-Lyon (L1)



Pau (N1)-PSG (L1)



Angers (L1)-Rennes (L1)



Saint Pryvé Saint Hilaire (N2) ou Monaco (L1)-Saint-Etienne (L1)



Marseille (L1)-Strasbourg (L1)



Limonest (N3)-Dijon (L1)