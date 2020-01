WRC : le calendrier complet du championnat du monde 2020

Le Championnat du monde des rallyes 2020 s’ouvre, ce jeudi 23 janvier, avec l’emblématique Monte-Carlo et se déroulera sur 13 épreuves jusqu’au Japon fin novembre. Passé de Toyota à Hyundai, l’Estonien Ott Tänak partira à la défense de son titre face notamment à Sébastien Ogier, en quête d’une septième couronne mondiale après avoir quitté Citroën pour Toyota.

Monte-Carlo du 23 au 26 janvier (asphalte)



Suède du 13 au 16 février (neige)



Mexique du 12 au 15 mars (terre)



Argentine du 23 au 26 avril (terre)



Portugal du 21 au 24 mai (terre)



Italie du 4 au 7 juin (terre)



Kenya du 16 au 19 juillet (terre)



Finlande du 6 au 9 août (terre)



Nouvelle-Zélande du 3 au 6 septembre (terre)



Turquie du 24 au 27 septembre (terre)



Allemagne du 15 au 18 octobre (asphalte)



Grande-Bretagne du 29 octobre au 1er novembre (terre)



Japon du 19 au 22 novembre (asphalte)

Total is excited to be onboard with #WRC once again as the Official Fuel Supplier for the 2020 season! The action begins this weekend in Monte-Carlo! You can catch it all on https://t.co/CXbCCbOnHp! #WRCLive @OfficialWRC pic.twitter.com/9KU5IvWY0V

— Total Racing (@TotalRacingENG) January 20, 2020