Ligue 1 : le PSG poursuit son marathon et va passer un nouveau test à Lille

Le marathon continue pour Paris qui va disputer son septième match depuis le 5 janvier, dimanche, sur la pelouse de Lille pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Un déplacement compliqué qui aura valeur de nouveau test pour les hommes de Thomas Tuchel.

Car s’ils n’ont plus perdu, toutes compétitions confondues, depuis le 1er novembre dernier et une défaite à Dijon (2-1) en championnat, il n’en reste pas moins que les Parisiens sont toujours en quête de mieux. L'objectif étant d'arriver parfaitement prêts pour les huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (aller le 18 février, retour le 11 mars).

Pour le moment, Paris semble être au point. Offensivement, les coéquipiers de Neymar et Kylian Mbappé sont intraitables (23 buts depuis début janvier) et viennent d'en mettre trois à la meilleure défense du championnat (Reims, en Coupe de la Ligue) et défensivement, hormis l'accident lors de l'incroyable match nul incroyable contre Monaco (3-3), ils sont solides (5 buts encaissés).

Des Lillois revanchards

Le rendez-vous de dimanche chez le Losc sera très intéressant à suivre et permettra de situer réellement les champions du titre. Cinquièmes, les Nordistes, défaits 2-0 au Parc des Princes à l'aller, possèdent une équipe capable de poser des difficultés aux Parisiens. D'autant que les hommes de Christophe Galtier seront revanchards après leur élimination en demi-finale de Coupe de la Ligue, mardi à Lyon.

Les Dogues voudront relever la tête et profiter de la réception du PSG pour basculer dans le positif. Un match piège pour des Parisiens qui voudront confirmer leur dynamique mais éviter les blessures, comme celle de Marquinhos (pas très grave d'après le staff technique parisien) contre Reims. Un véritable excercice d'équilibriste.