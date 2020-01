Kobe Bryant : les hommages des joueurs NBA

Depuis la mort de Kobe Bryant, dimanche, les hommages se sont multipliés, notamment de la part des joueurs NBA, qui ont publié des messages sur les réseaux sociaux pour faire part de leur tristesse, ou fait un geste en mémoire du joueur.

Andrew Wiggins

Le joueur des Minnesota Timberwolves Andrew Wiggins, lors du coup d'envoi du match contre les Sacramento Kings, lundi soir, a déposé la balle sur la ligne des lancers francs où Kobe Bryant avait marqué le tir qui lui avait permis de dépasser Michael Jordan au classement des meilleurs marqueurs de l'Histoire.

Rappelez vous ce moment où Kobe Bryant avait dépassé Michael Jordan, à Minnesota sur la ligne des lancers. Qui d'autre qu'Andrew Wiggins, l'un de ses plus grands fans pour déposer le ballon ? Geste de grande classe. pic.twitter.com/uiwrNedNfz — The Daily Kobe (@dailydunkfr) January 28, 2020

Joel Embiid

Mardi soir, le pivot des Philadelphia Sixers Joel Embiid arborait exceptionnellement le numéro 24 de Kobe Bryant. Et il a marqué un panier en faisant un «fadeaway» (le geste signature de Kobe Bryant) avant de crier «Kobe !».

Joel Embiid confirme avoir crié « Kobe » sur le fade-away lui permettant d’inscrire ses 24 points. pic.twitter.com/wAPS4CqxW1 — 76ers France (@FR_Sixers) January 29, 2020

Chris Paul

«Je ne sais pas si je serais jamais capable de l'accepter complètement, a déclaré le meneur des Oklahoma City Thunder. Mes parents ont toujours dit que tout arrive pour une raison et que c'est le plan de Dieu. Mais cette fois c'est différent. Doigts cassés, talon d'achilel froissé, cela ne comptait pas. Tu a surmonté tout ça !!! Tu étais DIFFERENT ! Parfois nous nous sommes affrontés si durement que tu ne rendais pas compte a quel point je t'observais tout le temps !! J'avais besoin de voir combien je devais m'améliorer et combien je devais travailler !

L'amour que tu avais pour le jeu n'était rien comparé à l'amour que tu portais à tes filles !! Toutes les 5 ! Et Gigi, que nous avions prévu de marier avec lil-Chris, est aussi belle qu'elle ne l'aurait jamais été. Je t'ai vu depuis ta retraite, plus heureux que jamais, et j'ai prié pour que ma petite fille me regarde comme Gigi te regarde !!! Je t'aime et tu me manques de tout mon coeur mon frère !!! Tout mon amour pour Vanessa et toutes les familles».

Carmelo Anthony

«Je déteste avoir tant de choses à dire, mais je suis incapable de mettre cela en mots, a confié le joueur des Portland Trail Blazers. Les moments lors desquels nous avons le plus de choses à dire sont les moments où je ne peux pas parler. Je crie à l'intérieur mais je ne peux pas être entendu. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile de faire comme si de rien n'était et de sourire en présence de ces nuages d'émotions. Tu venais de m'appeler pour me dire que tu venais au match vendredi et que tu était fier de moi et de 'rester moi-même quoi qu'il arrive'.

Nous plaisantions sur le fait que tu faisais travailler si dur Gigi et ses coéquipières et je t'avais dit qu'elles avaient besoin d'un jour de repos. Cette douleur est presque insupportable champion ! Pourquoi toi mon frère ? Pourquoi Gigi ? Pourquoi laisser Vanessa avec cette tristesse et cette douleur. Pourquoi ? Cela ne fera jamais sens pour moi.

Je sais que je ne suis pas censé mettre en question la volonté de Dieu. Je sais que Dieu ne fait pas d'erreurs. Mais il semble que la pluie tombe toujours plus fort sur ceux qui méritent le plus le soleil.

Il y a des moments dans la vie où il n'y a simplement pas de mots pour décrire la douleur à l'intérieur. Ceci est l'un d'eux. Tu continueras à être aimé. Tu seras regretté. Ton héritage sera présent pour toujours. Je sais que tu ne seras pas loin, même si je ne te vois pas. Paix à toi, Roi ! 'Il n'ya pas d'adieu. Où que tu sois, tu seras dans nos coeurs.»

Lebron James

«Je ne suis pas prêt mais je me lance, a écrit sur Instagram le joueur des Lakers. Je suis assis ici en train d'essayer d'écrire quelque chose pour ce post mais à chauqe fois que j'essaie je commence à pleurer en pensant à toi, ma nièce Gigi et l'amitié / lien que nous avions !

J'ai littéralement entendu ta voix dimanche matin avant de quitter Philadelphie pour retourner à Los Angeles. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce serait notre dernière conversation. WTF ! Mon coeur est brisé et dévasté mon frère ! Je t'aime grand frère. Mon coeur est pour Vanessa et les enfants. Je te promets de faire honneur à ton héritage ! Tu représentes tellement pour nous tous et spécialement ici #LakerNation et c'est ma responsabilité de prendre tout ça sur mon dos et de continuer !

Donen moi la force depuis le paradis et veilel sur moi ! J'aurais tellement plus à dire mais je ne peux pas pour le moment ! On se reverra mon frère ! #Mamba4Life #Gigi4Life»

Kevin Durant

«C'est dur de réaliser, a confié l'intérieur des Brooklyn Nets. Lors des moments avec Kobe, il s'agissait toujours d'avancer et cette fois c'est tellement dur. C'est difficile de continuer maintenant... Nous sommes tous en deuil.»

Giannis Antetokounmpo

«J'ai grandi avec Kobe, a déclaré le MVP de la NBA 2019. Kobe a influencé ma vie. Le regarder a été une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à jouer au basket. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Kobe signifie grandeur.»

Kevin Love

Le joueur des Cleveland Cavaliers Kevin Love est arrivé mardi soir au match vêtu du maillot de Kobe Bryant.

Norman Powell

Le joueur des Toronto Raptors Norman Powell arborait mardi soir un hoodie floqué du numéro 8 de Kobe Bryant renversé, soit le signe de l'infini. Et au-dessus, le nom du joueur et de sa fille, Gigi.

Legends Live Forever pic.twitter.com/TUDyJST2ha — Toronto Raptors (@Raptors) January 28, 2020

Luka Doncic

Le meneur des Dallas Mavericks, Luka Doncic, a porté les chaussures de Kobe Byrant mardi soir, avec des messages en hommage a l'ancien joueur et aux autres victimes du crash d'hélicoptère. De nombreux autres joueurs ont porté les chaussures de l'ancien Laker cette semaine.

by far the hardest game i ever had to play!! still can’t believe it!! always with us! #RIP pic.twitter.com/PscNbfLain — Luka Doncic (@luka7doncic) January 28, 2020

Spencer Dinwiddie

Spencer Dinwiddie, qui évolue aux Brooklyn Nets, a décidé de changer de numéro de maillot - il portait le numéro 8, celui de Kobe Bryant au début de sa carrière - pour le numéro 26. Il a ensuite proposé aux 260 premiers fans qui voudraient échanger son maillot contre le nouveau de se signaler sur Twitter.