Betclic Elite : l’Américain Mike James, MVP de l’Euroleague, prolonge avec Monaco

Sacré champion de France et désigné MVP des finales de Betclic Elite cette saison, Mike James a prolongé de trois saisons avec Monaco. L’Américain, meilleur marqueur de l’histoire de l’Euroligue, vise désormais un sacre européen avec le club monégasque.

Le championnat français de basket conserve l’une de ses stars pour trois années supplémentaires. Alors que le doute planait sur une éventuelle prolongation, le meneur américain Mike James a prolongé de trois saisons avec Monaco, où il évolue depuis l’été 2021, a annoncé ce vendredi le club monégasque. Les amateurs de basket français auront le plaisir de voir évoluer sur les parquets de l’Hexagone le meilleur marqueur de l’histoire de l’Euroleague et MVP de la compétition cette année.







MVP des finales Betclic Elite

À 33 ans, l’Américain a connu une saison haute en couleurs avec Monaco. Le 7 mars dernier, il est devenu face à l’Etoile Rouge de Belgrade le meilleur marqueur de l’histoire de l’Euroleague. Lors de cette rencontre, le meneur monégasque a effacé les 4.455 points du Grec Vassilis Spanoulis, et compte désormais 4.623 points dans la compétition. Et, pour la saison prochaine, Mike James aura l’ambition de remporter la plus importante compétition continentale interclubs. L’Américain est d'ailleurs le premier joueur de l’histoire évoluant dans le championnat français à être désigné MVP de cette compétition.

Considéré comme un joueur compliqué à gérer, notamment avec des problèmes relationnels avec ses entraîneurs à Milan puis à Moscou, Mike James a trouvé une stabilité à Monaco. L’Américain a trouvé avec le Serbe Sasa Obradovic «un entraîneur qui hait au moins autant que moi la défaite» et avec lequel «on a appris à se connaître», a-t-il expliqué cette saison. Le meneur a aussi noué une relation spéciale avec son président Aleksej Fedoricsev «qui a fait graviter son projet autour de moi», disait-il récemment.

Mike James est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat français et cela se voit sur son salaire, estimé à 2,3 millions d’euros annuels lors de ses trois premières saisons. Mais cela se ressent aussi avec ses résultats, sacré double champion de France et vainqueur de la Coupe de France 2023. Il a notamment été sacré MVP des finales Betclic Elite cette saison. Il vise désormais un sacre en Euroleague, l’objectif principal de Monaco pour l’année prochaine.