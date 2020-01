LeBron James a déjà son tatouage en hommage à Kobe Bryant

Pour ne pas oublier son ami Kobe Bryant, LeBron James a décidé de le garder tout près de lui, pour toujours. Lors de son entrainement, jeudi 30 janvier, le joueur des Lakers affichait un nouveau tatouage. Sur sa cuisse, on distingue le dessin d'un serpent. Un black mamba.

Les fans de basket le savent : c'est ainsi qu'était surnommé Kobe Bryant. Dès mercredi 29 janvier, soit trois jours seulement après la mort de leur ami, LeBron James et Anthony Davis sont tous les deux passés sous l'aiguille de Vanessa Aurelia, tatoueuse californienne.

Sur les photos révélées par TMZ Sports, le tatouage est encore enveloppé d'un film plastique, difficile à distinguer.

Sous le dessin, on aperçoit pourtant quelques mots tracés sur la peau de LeBron James. TMZ Sports suppose qu'il est écrit «Kobe 4 life». Pour en avoir le coeur net, il faudra attendre que le basketteur en dise lui-même davantage sur ce nouveau tatouage.

