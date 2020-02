Le grand huit pour Novak Djokovic ! Le Serbe a renversé, ce dimanche, Dominic Thiem en finale de l'Open d'Australie (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4) pour décrocher son huitième titre à Melbourne et remonter sur le trône de n°1 mondial. Avec ce 17e sacre en Grand Chelem, il n'est plus qu'à trois longueurs du record de Roger Federer et à deux du total de Rafael Nadal.

Plus d'informations à venir…