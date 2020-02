Vidéo : remplacé pendant le match du PSG contre Montpellier, Kylian Mbappé pique une colère

Remplacé par Mauro Icardi à la 68e minute du match qui opposait le Paris Saint-Germain à Montpellier(5-0), Kylian Mbappé est sorti très énervé du terrain.

L'attaquant français, auteur d'un but pendant le match, a d'abord refusé de discuter avec Thomas Tuchel, avant d'accepter finalement d'échanger quelques mots avec l'entraîneur en se cachant la bouche. Kylian Mbappé a dû céder sa place une douzaine de minutes après avoir marqué le quatrième but parisien, ce qui a eu le don de l'agacer.

Le vif échange entre le joueur de 21 ans et son entraîneur a duré quelques secondes, avant que Kylian Mbappé ne rejoigne le banc des remplaçants, le visage fermé.

«Ce ne sont pas des bonnes images, mais nous ne sommes pas le seul club qui a ce type de réaction, je l'ai vu avec Dortmund aujourd'hui. Ce n'est pas bien parce que ça ouvre des sujets, c'est une distraction», a réagi Thomas Tuchel en conférence de presse.

«Je ne suis pas en colère mais je suis triste parce que ce n'est pas nécessaire», a-t-il poursuivi. Kylian Mbappé et ses coéquipiers «montrent chaque jour un état d'esprit professionnel» et ce type de comportement «donne toujours l'impression que ce n'est pas comme ça», a déclaré l'Allemand.

«Ca va rester comme ça: je vais toujours décider sportivement. On ne joue pas au tennis, on joue au foot, on doit avoir du respect pour tout le monde», a taclé Thomas Tuchel.