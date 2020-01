«Superstar grâce au PSG et à l’équipe de France», Kylian Mbappé refuse d’évoquer son avenir

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? L’attaquant du PSG a encore laissé planer le doute dans un entretien accordé à la BBC, refusant d’évoquer son avenir.

Envoyé de manière insistante du côté du Real Madrid, le champion du monde tricolore a préféré couper court. Même s’il comprend que sa situation puisse passionner. «Tout le monde en parle. Quand j’étais jeune, j’en parlais aussi. Mais, maintenant, je suis professionnel et je sais que ce n’est pas le moment. Nous sommes en janvier. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce ne serait pas bon pour le PSG», a-t-il déclaré.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Paris, qui tenterait de le faire prolonger, l’ancien parisien souhaite se concentrer sur les objectifs du club de la capitale cette saison. «Je suis au PSG et je suis à 100 % avec le club. Je veux l’aider à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc, pour moi, ce n’est pas bon de parler de mon avenir. Je pense au club parce qu’il m’a aidé. Je suis venu ici à 18 ans. J’avais du talent mais je n’étais pas une superstar. Maintenant, grâce au PSG et à l’équipe de France, je suis une superstar», a-t-il ajouté.

Et il ne s’exprimera sur le sujet qu’à l’issue d’une saison dont les résultats avec le PSG, notamment en Ligue des champions, devraient avoir une incidence sur sa décision finale. «Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons, a-t-il affirmé. Mais, maintenant, je suis concentré sur mon jeu.»

