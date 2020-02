Ligue 1 : Le match entre le PSG et Lyon maintenu malgré la tempête Ciara

La tempête Ciara balaye actuellement le nord de la France avec des vents violents. Et son passage dans la capitale avait remis en cause la tenue du choc de la 24e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lyon, programmé ce dimanche au Parc des Princes (21h). Mais il aura bien lieu.

Des rafales comprises entre 70 et 90 km/h avec, localement, des pointes autour des 100km/h sévissent région parisienne, placée en vigilance orange. Dans la soirée, ces vents devraient se renforcer pour atteindre les 100 km/h, et même 120 km/h localement selon Météo-France.

Par mesure de sécurité, aussi bien des joueurs et des supporters, alors que 45.000 spectateurs sont attendus pour assister à la rencontre, un risque de report planait sur la rencontre, mais elle a finalement été maintenue, selon Canal+ qui diffusera le match dont le coup d'envoi sera donné à 21h.

En Belgique et aux Pays-Bas, les rencontres prévues ce dimanche ont été reportées en prévision du passage de la tempête Ciara. «Après plusieurs concertations avec les clubs, les municipalités, la police et le KNVB (fédération néerlandaise de football), il a été conclu que la sécurité des supporters et des joueurs ne peut être garantie en raison des conditions météorologiques attendues», a indiqué la Fédération néerlandaise dans un communiqué.

«Les rencontres de la Jupiler Pro League et la Proximus League (D2, ndlr) de dimanche 9 février sont remises suite aux prévisions météorologiques », a indiqué, de son côté, la ligue belge de football. En Angelettre, la rencontre entre Manchester City et West Ham a également été reporté.