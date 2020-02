PSG : Le fils de Neymar fan de… Mbappé

A seulement 21 ans, Kylian Mbappé est devenu l’idole de nombreux fans de ballon rond. Et parmi eux, un certain Davi, âgé de 8 ans, et qui n’est autre que le fils de Neymar.

S’il apprécie Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le jeune garçon, qui aime jouer au football, est aussi un grand fan du champion du monde tricolore, qu’il a pu rencontre au Parc des Princes à plusieurs reprises. «Mon fils aime le sport et il aime jouer au foot avec ses amis, mais il n'est pas aussi passionné de beau jeu que moi. Il est fan de Messi, Mbappé et Cristiano Ronaldo», a confié le numéro 10 du PSG dans une interview accordée à la Fifa. «Quand il joue aux jeux vidéo, ses attaquants sont Messi, Ronaldo et Mbappé», a ajouté le Brésilien.

Mais Davi n’est pas le seul à être sous le charme du prodige de Bondy. Son père aussi est un fervent admirateur de l’attaquant français. «Kylian est un phénomène. Il pourrait devenir l’un des plus grands footballeurs de l’histoire, a-t-il déclaré. Jouer avec lui est un immense honneur.

Nous nous comprenons parfaitement sur et hors du terrain. Je l’adore.» Et le PSG compte beaucoup sur cette complicité mais aussi leur talent pour passer les 8es de finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund et aller le plus loin possible dans la compétition.