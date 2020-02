200e but, Dijon, Dortmund… La revanche d’Edinson Cavani au PSG ?

L’histoire entre le PSG et Edinson Cavani va finalement durer quelques mois supplémentaires après son transfert avorté à l’Atlético Madrid au mercato d’hiver. Et avant de quitter la capitale en juin prochain, à la fin de son contrat, l’attaquant uruguayen peut assoir davantage sa place dans la légende du club avec son 200e but.

Une barre symbolique qu’il peut franchir, ce mercredi, en quarts de finale de la Coupe de France à Dijon, où il devrait être aligné sur le front de l’attaque. Mais outre une trace un peu indélébile de ses sept saisons à Paris, une nouvelle réalisation, trois jours après son but libérateur tout juste après son entrée en jeu contre Lyon (4-2), pourrait revenir rebattre les cartes et bouleverser la hiérarchie à moins d’une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Surtout avec la période de mutisme de Mauro Icardi, qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise lors de ses huit dernières apparitions. «Il sait que c’est parfois plus compliqué au cœur d’une saison. Je suis convaincu qu’il va continuer de travailler. Tout le monde va l’aider pour lui faciliter les choses», a confié, ce mardi, Thomas Tuchel au sujet de l’Argentin.

Ces déclarations viennent confirmer que le joueur prêté par l’Inter Milan garde les faveurs de l’entraîneur allemand et que Cavani part de très loin pour espérer être aligné d’entrée outre-Rhin. D’autant que l’ancien napolitain doit faire face à un déficit physique en raison de ses velléités de départ, d’une douleur récurrente à l’aine et son très faible temps de jeu ces dernières semaines avec à peine quarante minutes disputées depuis sa dernière titularisation, début janvier, déjà en Coupe de France contre Linas-Montlhéry. Et une même autre titularisation à Amiens, samedi, ne suffirait pas à combler son retard.

Seule son efficacité dans le dernier geste pourrait pousser Tuchel à revoir sa position entre Icardi, qui a également l’avantage d’avoir les préférences de Neymar et Kylian Mbappé, et Cavani. Il ne reste plus qu’au Matador de faire parler son instinct de buteur.