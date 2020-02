Ligue des champions : Le PSG d’attaque pour Dortmund ?

Le compte à rebours est lancé. Le PSG est attendu dans tout juste une semaine sur le terrain du Borussia Dortmund pour son 8e de finale aller de la Ligue des champions. Un rendez-vous qui alimente tous les sujets de conversation autour du club de la capitale depuis le tirage au sort mi-décembre.

D’ici le déplacement outre-rhin, les Parisiens ont deux voyages, à Dijon en quarts de finale de la Coupe de France puis à Amiens en championnat, pour engranger encore un peu plus de confiance, eux qui restent sur une série d’invincibilité de 21 matchs sans défaite toute compétitions confondus (19 victoires, 2 nuls), et surtout ajuster les derniers détails. «Nous avons été la meilleure équipe même s’il y a des choses à améliorer», a reconnu Thomas Tuchel à l’issue de la victoire contre Lyon (4-2).

Ce succès est une nouvelle fois venu confirmer le potentiel offensif du champion de France. Emmenée par ses «quatre fantastiques», avec notamment un Neymar à son meilleur niveau depuis son arrivée et un Kylian Mbappé ainsi qu’un Angel Di Maria décisifs pratiquement à chaque match, l’attaque parisienne n’est autre que la plus prolifique des cinq grands championnats européens avec 104 buts inscrits devant Manchester City (102 buts), le Bayern Munich (91 buts) et le champion d’Europe Liverpool (90 buts).

Seul ombre au tableau, la mauvaise passe traversée par Mauro Icardi, beaucoup moins en vue depuis un mois lui qui n’a inscrit qu’un but sur ses huit derniers matchs. «Je suis sûr qu’il va marquer encore», a toutefois tenu à rassurer Tuchel, qui peut compter sur Edinson Cavani. Malgré son transfert avorté à l’Atlético de Madrid en janvier, l’Uruguayen a prouvé qu’il pouvait encore rendre bien des services. «On a besoin de tous les joueurs. On sent qu’il est plus fort à l'entraînement, aussi parce que les choses sont plus claires après le mercato», a indiqué le coach allemand.

La principale interrogation concerne la défense. Après une série de cinq matchs sans encaisser le moindre but, Keylor Navas et ses coéquipiers, sans Thiago Silva, Marquinhos et Juan Bernat, viennent d’encaisser trois buts et ont affiché une certaine fragilité mentale avec des trous d’air à Nantes comme contre Lyon venus semer le doute avant d’être confronter à l’armada offensive du Borussia toute aussi efficace que celle du PSG ces dernières semaines. Et faire ressurgir le spectre des éliminations face à Barcelone et Manchester United ces deux dernières saisons. «Dès qu’on approche des huitièmes de finale de Ligue des champions, on commence à dire que l’équipe n'est pas prête. (…) On a un effectif incroyable, alors pourquoi on doit être préoccupé ?», a lancé Leonardo, désireux de faire redescendre la pression et vanter la qualité de son équipe. A elle d’en faire la démonstration sur une scène européenne pour transformer les déboires en gloire.