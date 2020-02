Coupe de France : Epinal, dernier petit Poucet en lice, veut prolonger le plaisir contre Saint-Etienne

Et pourquoi pas ? Dernier représentant du football amateur encore en lice, Epinal, club de National 2, a les moyens de venir à bout de Saint-Etienne, jeudi soir, lors du dernier quart de finale de la Coupe de France.

Après avoir créé une énorme surprise au tour précédent en éliminant Lille, cador de Ligue 1, les coéquipiers de Jean-Philippe Krasso, auteur du doublé fatal aux Dogues, vont faire face à des Verts en plein doute. Les Stéphanois viennent en effet d’enchainer un troisième revers en championnat et pointent au 15e rang.

Septièmes de leur championnat de N2 (l’équivalent de la 4e division), les Spinaliens, qui sont habitués aux jolis parcours après avoir déjà atteint les 8es de finale de la Coupe de France en 2013 après avoir sorti Lyon notamment, sont donc les derniers amateurs présents après l’élimination de Belfort par Rennes (0-3), mardi soir.

Marcel-Picot sera plein

«On reste ambitieux mais il faut garder les pieds sur terre, on aura un match très difficile et on sait qu’en Coupe, l’état d’esprit n’est pas le même qu’en championnat, a confié Xavier Collin. Même si on sent cette équipe douter, plutôt fébrile, c'est une équipe de qualité. Il faudra que nous, on fasse le match qu'on sait faire, qu'on doit faire pour embêter cette équipe là.»

En plus de la solidarité de son collectif et de l’efficacité de son attaquant Krasso, au parcours très tortueux - ancien international ivoirien chez les jeunes, il est passé par Chartres, Lorient, Châteauroux entre autres -, l’entraineur du SAS d’Epinal pourra compter sur le soutien précieux du public pour cette affiche qui se déroulera au stade Marcel-Picot de Nancy. Déjà 12.000 places avaient trouvé preneurs en début de semaine.

Une chose est sûre et certaine, cette épopée 2019-2020 restera comme l’une des plus belles images de l’histoire du club vosgien, qui n’avait jamais atteint ce niveau.