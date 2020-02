Vidéo : ligue des champions, Mbappé, Neymar, critiques autour du PSG… Leonardo met les choses au clair avant Dortmund

Il a mis les points sur les «i». Quelques minutes après la victoire du PSG face à Lyon (4-2), Leonardo, directeur sportif du club parisien, est revenu longuement sur l’actualité de son équipe et les critiques avant le match contre Dortmund.

«Le climat était difficile, a-t-il lancé d’emblée au micro du Canal Football Club. Je savais que Dortmund allait être dans la discussion c'est pour cela que je suis venu. On commence à dire 'cette équipe n'est pas prête, etc' moi je pense qu'on a le droit d’être contents des fois. On a une équipe incroyable, alors pourquoi on doit être préoccupé ? On jouera un match de football, pas la vie ou la mort.»

«On ne joue pas la vie, la mort…»

Revenu au PSG l’été dernier, Leonardo n’a pas apprécié les critiques récentes envers son équipe et notamment sur ces stars comme Kylian Mbappé et Neymar. «On ne doit pas entrer dans la négativité, a-t-il ajouté. Neymar est très heureux. Il est fantastique. Pour Mbappé, je n’accepterai jamais qu’on critique la personne qu’il est. Je n’accepte pas d’entendre que c'est un enfant gâté ou autre. C’est un homme adorable et un joueur fantastique. On a 2 des 4 meilleurs joueurs du monde, ils ont 28 et 21 ans. On est heureux.»

On comprend mieux pourquoi Paris a tout fait pour le reprendre au poste de directeur sportif l'été dernier. Avec Leo, le club parisien a son meilleur défenseur face aux attaques.