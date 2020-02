All-Star Game 2020 : première de Rudy Gobert, hommages à Kobe Bryant, la NBA fait son show

Une édition particulière. Tous les regards seront tournés vers le NBA All-Star Game 2020 qui se déroule ce week-end à Chicago et lors duquel plusieurs hommages seront rendus à Kobe Bryant.

Disparu le 26 janvier après un accident d'hélicoptère, qui comportait également sa fille aînée Gianna, la mémoire de l'ancienne gloire des Los Angeles Lakers sera au centre de ce choc des étoiles.

La «Team LeBron» (celle de LeBron James) portera le n°2 de l’aînée des filles Bryant alors que la «Team Giannis» (celle de Giannis Antetokounmpo) endossera le n°24 de Kobe. Sur leur maillot, il y aura également un patch avec 9 étoiles, une pour chaque personne décédée dans le crash. Une bande noire, en hommage à David Stern, ancien patron de la Ligue, décédé récemment, sera aussi placée sur les maillots.

Gobert, troisième français de l'histoire

La NBA a également décidé de changer les règles du match des All-Stars. Chaque quart-temps sera une sorte de mini-match à lui seul. A la fin des 12 premières minutes, l'équipe en tête remportera 100 000 dollars (un peu plus de 92 000 euros) à reverser à l'association de son choix, et le tableau des scores sera alors remis à zéro pour le deuxième quart-temps. Et ainsi de suite jusqu’au 3e quart-temps. Mais pour le quatrième et dernier quart-temps, nouveau changement. Les scores des trois premières manches seront additionnés et le nombre 24, le numéro que portait «Black Mamba», sera alors ajouté à l’équipe en tête, pour établir un «score cible» à atteindre pour gagner le match. Le chrono sera désactivé et le vainqueur final remportera 200 000 dollars (environ 184 000 euros). La somme complète sera reversée à une association choisie au préalable.

Du côté des joueurs, les fans français scruteront les performances de Rudy Gobert. Le pivot du Jazz de l’Utah va devenir le troisième frenchy de l’histoire (après Tony Parker et Joakim Noah) à devenir All-Star. Une juste récompense pour «Gobizilla» (27 ans), meilleur défenseur de la Ligue et qui fait des ravages dans les raquettes de NBA cette saison, avec 15,6 pts et 14,5 rebonds de moyenne.