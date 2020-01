All-Star Game NBA : des maillots spéciaux et un nouveau format en hommage à Kobe Bryant

Depuis le décès tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère, la NBA est en deuil. Le prochain All-Star Game prévu le 16 février prochain, sera l’occasion d’un nouvel hommage vibrant au basketteur.

Les participants du All-Star Game porteront ainsi un maillot spécial. Les joueurs de l’équipe de LeBron James porteront tous le numéro 2, le numéro de maillot porté par Gianna Bryant qui jouait comme son père au basket, tandis que les joueurs de l’équipe de Giannis Antetokounmpo porteront tous le numéro 24, numéro de maillot de Kobe Bryant.

Tous les maillots seront par ailleurs customisés avec neuf étoiles afin d’honorer la mémoire des neuf victimes du crash d’hélicoptère, rapporte la presse américaine.

L’hommage à Kobe Bryant ne s’arrêtera pas là. La NBA a en effet annoncé la mise en place d’un nouveau format pour la rencontre des étoiles.

Le principe veut que chacun des trois premiers quart-temps constitue un match en soi. Au terme des 12 minutes de jeu, l'équipe victorieuse remporte 100.000 dollars qu'elle reversera à une association caritative de son choix. Les scores sont réinitialisés à 0-0 au début des 2e et 3e quart-temps avec le même enjeu, avant d'être tous additionnés au moment d'entamer le quatrième.

Dès lors, l'objectif sera d'inscrire le nombre de points de l'équipe qui mène + 24 points supplémentaires. Là, encore en référence au numéro porté par Kobe Bryant.

A breakdown from the NBA on its new All-Star Game format ... pic.twitter.com/hg2FkJDioh

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 30, 2020