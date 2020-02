Il a un accident de la route avec Zidane et en profite pour faire un selfie

La vie réserve parfois des drôles de surprises. Comme pour l’Espagnol Ignacio Fernández qui a eu un léger accrochage en voiture, le week-end dernier, avec… Zinedine Zidane.

Alors qu’il est arrêté à un rond-point dans le quartier madrilène de Valdebebas pour laisser passer un autre véhicule, l’homme a été percuté à l’arrière par l’Audi RS 3 de l’entraîneur du Real Madrid, qui se rendait au centre d’entraînement du Real Madrid situé à quelques mètres du lieu de l’accident.

Descendu de son véhicule pour constater les dégâts, Ignacio a eu le plaisir de se retrouver face au champion du monde tricolore 1998. «Dès que je l’ai vu, je l’ai reconnu et je lui ai dit : ‘j’aurais aimé te rencontrer dans d’autres circonstances mais ce n’est pas mal non plus’», a-t-il confié, cette semaine, au journal La Voz Gallicia.

Et alors qu’ils se mettent d’accord pour régler plus tard par téléphone les modalités de l’accident, Ignacio Fernández en profite pour demander un selfie à l’ancien meneur des Bleus, même s’il est peu intéressé par le football. «Je lui ai demandé de prendre un selfie parce que sinon les gens n’allaient pas me croire quand je leur dirai que j’ai percuté Zidane. Il a très gentiment dit oui. Il a enlevé son bonnet et nous avons pris la photo», a-t-il ajouté.

Concernant l’accident, l’affaire a été réglée en début de semaine, puisqu’un représentant du Ballon d’or 1998 a pris contact avec Ignacio Fernández pour régler la situation. Et il lui a fait part de la reconnaissance du coach madrilène. «Ce jour-là, Zidane était pressé car il allait à l’entraînement et il m’a remercié de ne pas l’avoir retenu en lui demandant de signer des autographes, des maillots ou des places de match». Son manque d’attrait pour le ballon rond en sont peut-être aussi la raison.