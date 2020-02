Ligue des champions : Le PSG avec Neymar à Dortmund ?

C’est la grande question à deux jours du 8e de finale aller de la Ligue des champions. Neymar sera-t-il présent, mardi soir, sur la pelouse du Borussia Dortmund ? Si Thomas Tuchel a préféré rester prudent, à l’issue du match nul, samedi, à Amiens (4-4), la tendance est plutôt favorable.

Avant de s’envoler, ce lundi, pour l’Allemagne, le club de la capitale a effectué un dernier entraînement au Camp des Loges. Et le Brésilien a participé normalement à cette séance, tout comme Kylian Mbappé, laissé au repos contre les Picards, Marquinhos, Thiago Silva et Juan Bernat. De quoi confirmer les propos tenus par son capitaine sur sa présence outre-Rhin. «Il est bien, il a fait une bonne semaine de préparation et mardi je suis sûr qu’il va être là», avait déclaré Thiago Silva avant de quitter le stade de la Licorne.

Reste à savoir s’il sera en mesure de tenir sa place d’entrée ou s’il prendra place sur le banc comme fin novembre face au Real Madrid, alors qu’il revenait d’une blessure à la cuisse. Car le numéro 10 parisien n’a plus joué depuis le 1er février en raison d’une «lésion chondro-costale» à la suite d’un choc avec le défenseur montpelliérain Arnaud Souquet.

Il a ainsi manqué les quatre derniers matchs de Paris toutes compétitions confondues à Nantes, contre Lyon, à Dijon et à Amiens. Même s'il a repris l’entraînement rapidement, le champion de France n’a pas voulu prendre le moindre risque avec sa star pour éviter une rechute et il pourrait s’avérer en manque de rythme après plus de quinze jours sans compétition.

Si l'état de ses troupes lui permet, Tuchel a néanmoins dans l’idée d’aligner son équipe type pour ce rendez-vous européen qui marque l’un des premiers sommets de la deuxième partie de saison parisienne. Et il lui serait difficile de se passer des services du prodige de Santos qui traversait sa période la plus faste depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2017 avant d’être stoppé dans son élan par cette blessure. A lui de reprendre le fil de sa réussite et emmener le PSG dans son sillage.