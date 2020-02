All-Star Game : cinq jeunes Bleus ont côtoyé les étoiles de la NBA

Ils représentent les plus grands espoirs de leur génération. Durant ce week-end de All-Star Game à Chicago, 61 filles et garçons, issus de 33 pays, ont été invités à la 6e édition du Basketball Without Borders (BWB) Global Camp.

Parmi leurs illustres aînés : Nicolas Batum, Joel Embiid ou encore Frank Ntilikina.

Cette année, cinq Français ont été sélectionnés, deux chez les filles et trois chez les garçons. Le temps d'un séjour aux Etats-Unis, ces jeunes pousses ont eu l'opportunité de toucher leur rêve américain du doigt.

Encadrés par des joueurs de la Grande ligue comme Pascal Siakam, champion en titre des Toronto Raptors, ou encore le jeune Deandre Ayton et le Finlandais Lauri Markkanen, ils ont pu goûter ce qui se fait de mieux dans le basket.

Serena Kessler élue MVP

Les jeunes pousses bleues se sont particulièrement bien démarquées car trois d’entre elles ont été sélectionnées en tant qu’All Stars du BWB : Juhann Begarin chez les garçons, Aminata Gueye et Serena Kessler chez les filles. Surtout, cette dernière a été élue MVP, une énorme performance pleine de promesses pour la jeune Française de 17 ans.

Pas forcément satisfait de son week-end, au niveau de ce qu'il a démontré, le joueur du Paris Basketball (Pro B) Juhann Dugarin a estimé qu'il n'avait «pas été à la hauteur» de «ses objectifs». Du haut de ses 1,96m et de ses 17 ans, et avec un peu de recul, il s'est finalement déclaré «content» de lui et a pu mesurer le chemin qu'il lui reste à parcourir : «Je dois travailler sur le mental, sur moi-même», a-t-il conclu.