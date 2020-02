Après la défaite contre Dortmund, un montage photo des «sosies» de Neymar, Mbappé et Di Maria se moque du PSG

Incapable de soutenir la comparaison avec le Borussia Dortmund (qui aurait dû l'emporter plus largement), le PSG a livré une prestation pathétique mardi soir, en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Et s'est exposé aux commentaires critiques et ironiques des internautes.

Parmi les innombrables tweets moquant le club parisien, son budget XXL et ses résultats médiocres en Coupe d'Europe, un tweet, humoristique forcément, a retenu l'attention. Il s'agit d'un montage de photos, déjà aperçues dans le passé sur Twitter, montrant de supposés «sosies» de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, et accompagné d'une légende simple mais efficace : «ce soir on a eu droit à cette version de Neymar, Mbappé et Di Maria». Hilarant.

Ce soir on a eu droit à cette version de Neymar, Mbappé et Di Maria #BVBPSG pic.twitter.com/aOPDbiqXHV — Ludo (@LudovicLeGeek) February 18, 2020

Méconnaissables face aux Allemands (malgré l'implication des deux premiers sur le but parisien), les trois membres du trio d'attaque du PSG incarnent à eux seuls le naufrage de l'équipe parisienne, pas aidée, il faut bien le reconnaître, par les choix tactiques contestables de son entraîneur Thomas Tuchel, et que certains disent même encore traumatisée par l'immense échec de la remontada barcelonnaise en... 2017.

Malgré cet échec cuisant, Paris pourra toujours se rassurer en se disant qu'une petite victoire 1-0 au retour au Parc, le 11 mars prochain, lui assurerait son billet en quart de finale de la C1.