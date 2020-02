Ligue des champions : le PSG s'incline à Dortmund (2-1) et devra tout renverser au retour

Pari complètement raté. Le PSG s'est incliné, mardi soir, sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1) en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et devra mieux faire au retour.

Rien n'est perdu évidemment. Tout se jouera au Parc des Princes le 11 mars prochain mais les hommes de Thomas Tuchel ont livré une prestation assez grotesque sur la pelouse de la Signal Iduna Park.

A commencer par le technicien allemand qui s’est lancé dans un pari assez loufoque. Mettre de côté son habituel 4-4-2 pour un 3-4-3 qui s’est révélé être une grossière erreur. La première période aura sûrement été l’une des plus catastrophique de la saison (après celle contre Amiens samedi dernier) du club parisien.

Le prodige Haland a frappé

Résultat, offensivement, le trio Neymar-Mbappé-Di Maria n’a tout simplement pas vu le jour. Statistique à l’appui, Paris a tiré 0 fois au but lors des 45 premières minutes. Et derrière, heureusement Keylor Navas veillait pour stopper les frapper de Sancho et compagnie.

En seconde période, Paris a tenté de se montrer un peu plus dangereux à partir de l’heure de jeu. Et alors qu’on attendait un exploit d’une star parisienne, c’est finalement le prodige du BVB, véritable révélation de la saison sur la planète football : Erling Haland.

Arrivé en janvier en provenance de Salzbourg, le Norvégien de 19 ans a inscrit un doublé dont un sublime deuxième but - une frappe terrible en pleine lucarne dès 20 mètres - (69e, 77e). Entre temps, les Parisiens ont cru arracher un nul miraculeux après l'égalisation de Neymar (75e). C'était sans compter sur le prodige du BVB, auteur de 10 buts en 7 matchs de Ligue des champions.

«On a déjà joué dans ce système contre Dijon, a expliqué Thomas Tuchel après le match concernant la mise en place du 3-4-3. C’est un système qui nous donne des distances courtes pour défendre. Qui donne une structure pour attaquer, pour contrôler le match, pour être agressifs. Maintenant, il reste un match et on peut gagner.»

#BVBPSG



"On manque un peu de confiance (...) Trop de peur pour faire mal"



Thomas Tuchel parle de la dynamique de son groupe contre Dortmund pic.twitter.com/xWMgZkdCMX — Late Football Club (@LateFootClub) February 18, 2020

Un match retour que les Parisiens joueront sans Marco Verratti et Thomas Meunier suspendus après avoir reçus un avertissement. Et avec cette fois-ci, contrairement aux années précédentes, l’obligation d’aller chercher la victoire.