Le coronavirus perturbe le championnat d’Italie et le 6 Nations féminin avec plusieurs matchs reportés

L'épidémie de coronavirus a des nombreuses répercussions en Italie. Après la découverte de deux foyers de contagion dans le nord du pays, les autorités ont décidé de reporter à une date ultérieure quatre matchs de football de la 25e journée de Serie A, prévus ce dimanche, ainsi que la rencontre du tournoi des 6 Nations féminin entre l’Italie et l’Ecosse.

Les quatre rencontres du championnat italien concernées devaient opposer l’Inter Milan à la Sampdoria, l’Atalanta Bergame à Sassuolo, l’Hellas Vérone à Cagliari et le Torino à Parme.

Une décision similaire a également été prise pour le match de Serie B (2e. div.) entre Ascoli et Cremonese, ainsi que pour plusieurs rencontres de Serie C (3e div.), alors que l’AC Milan a annoncé le report, pour les mêmes raisons, du match de son équipe féminine face à la Fiorentina.

Les médias sportifs transalpins s’interrogent également sur la tenue du match de Ligue Europa, prévu jeudi à Milan, entre l’Inter et le club bulgare de Ludogorets.

Prévu à Legnano, en Lombardie, à quelques kilomètres au nord de Milan, le match du Tournoi des 6 nations féminin entre l’Italie et l'Ecosse a lui aussi été repoussé à une date ultérieure, à la demande du Comité olympique italien (Coni).

Sur instruction du gouvernement, le Coni a exigé le report de toutes les compétitions sportives prévues dans les régions Lombardie et Vénétie dans le nord du pays, où une dizaine de villes sont en quarantaine, avec interdiction d’entrer et de sortir, et le nombre de cas de nouveau coronavirus s'élève désormais à une centaine.