Vidéo : les larmes de Michael Jordan lors de l'hommage à Kobe Bryant

Quelque 20.000 anonymes et un parterre de stars de la NBA et de tous bords étaient présents lundi au Staples Center de Los Angeles, pour rendre un dernier hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna, morts le 26 janvier dernier dans un crash d'hélicoptère. Parmi eux, la légende du basket Michael Jordan, qui n'a pu retenir ses larmes en évoquant «son petit frère».

«Cela a toujours surpris les gens que nous soyons proches, mais nous étions proches», a raconté Michael Jordan à la tribune, visiblement très touché par la mort de l'ancienne gloire des Los Angeles Lakers. «Tout le monde a toujours voulu parler des comparaisons entre lui et moi. [...] Il voulait être le meilleur joueur de basket-ball possible, et au fur et à mesure de notre relation, j'ai cherché à être le meilleur des grands frères pour lui», a-t-il témoigné.

Et le sextuple champion NBA de révéler certains secrets de leur relation. «Il m’appelait, m’envoyait des messages, parfois à trois heures du matin pour me parler de basket, de ses enfants. On parlait de sport, de business, de famille», a-t-il confié.

Malgré son émotion, Michael Jordan est parvenu à faire décrocher un rire au Staples Center lorsqu'il a lancé : «Kobe m'a eu... Je vais devoir subir un autre mème de moi qui pleure durant les prochaines années.» Une référence bien sentie au célèbre mème de l'ancienne star des Chicago Bulls, sur lequel on le voit en larmes lors d'une cérémonie en 2009, aujourd'hui très fréquemment utilisé sur internet.

Mais la douleur a vite repris le dessus, et Michael Jordan a conclu sur ces mots, déchirants : «Quand Kobe est mort, une partie de moi est morte avec.»