Coronavirus : Au tour du cyclisme et du Giro d’être menacés ?

Après le foot et le rugby, le cyclisme ? L’épidémie de coronavirus, qui sévit actuellement dans le nord de l’Italie, a entraîné le report des nombreux matchs de l’autre côté des Alpes, que ce soit en Serie A ou dans les divisions inférieures, ainsi que de la rencontre du Tournoi des 6 Nations entre la Squadra Azzura et l’Irlande prévue le 7 mars à Dublin.

Et c’est désormais le monde du cyclisme qui pourrait voir son calendrier chamboulé. La première course concernée n’est autre que la 55e édition de Tirreno-Adriatico (11-17 mars), qui doit s’élancer de Toscane dans le centre-ouest du pays. La menace plane également sur la première grande classique de la saison Milan-San Remo (21 mars), remportée l’année dernière par Julian Alaphilippe.

Et une annulation de la Primavera, ce qui constituerait une grande première depuis sa première édition en 1907 (hors période de guerre), n’est pas à exclure à en croire son directeur général. «Nous sommes très préoccupés de la propagation de l’épidémie. Et la situation en Italie est à ce jour très compliquée. Nous n’avons pas de plan B pour Milan-San Remo. Si le gouvernement devait fermer l’aéroport de Milan, nous serions dans l’obligation d’annuler la Primavera. Pas question pour nous de modifier le tracé d’une épreuve qui, depuis plus de 110 ans, reste fidèle à sa tradition», a déclaré Mauri Vegni, à la Gazetta dello Sport en début de semaine.

Si le départ n’est prévu que dans un peu plus de deux mois et qu’il est encore trop tôt pour se prononcer, le Giro (9-31 mai), dont l’arrivée est programmée à Milan, n’est également pas à l’abri d’être purement et simplement annulé. «Pour le moment, je ne peux rien dire sur le Tour d’Italie, mais il est clair que si le pic ne s’atténue pas, les risques pour qu’il ne puisse pas avoir lieu sont bien présents», a ajouté Mauri Vegni.