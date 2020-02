Coronavirus : La rencontre du 6 Nations entre l’Irlande et l’Italie reportée

La menace planait. La rencontre du tournoi des 6 Nations entre l’Irlande et l’Italie, prévue le samedi 7 mars à Dublin, a officiellement été reportée, ce mercredi, en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cette décision fait suite aux recommandations des autorités sanitaires irlandaises qui avait demandé le report du match «pour des raisons de santé publiques» en raison notamment de la possible présence de nombreux supporters venus d’Italie, où l’épidémie ne cesse de prendre de l’ampleur particulièrement dans le nord du pays.

Pour l’heure, aucune date n’a été fixée pour la tenue de cette rencontre. «Nous allons immédiatement travailler avec les Six Nations pour examiner la possibilité de reprogrammer le match», a indiqué la Fédération irlandaise. Les autres rencontres du Tournoi ne sont pour l'instant pas menacés, mais le match entre la Squadra Azzura et l’Angleterre, programmé le 14 mars à Rome, a de fortes chances de subir le même sort.

