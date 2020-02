Coronavirus : une footballeuse iranienne est morte

Porteuse du coronavirus, Elham Sheikhi, joueuse de futsal iranienne, est morte mercredi à Qom (Iran).

Selon l'agence Rokna news, celle qui a porté le maillot de la sélection nationale était hospitalisée depuis dix jours.

Avec 245 patients testés positifs et 26 morts, l'Iran est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie de Covid-19.

Un peu plus tôt dans la journée, on a appris que King Udoh, joueur de Pianese en Serie C italienne, avait lui aussi été contaminé par le virus. C'est le premier joueur professionnel a être infecté. Son état de santé n'inspire pour l'heure pas d'inquiétude.

Les autorités italiennes ont décidé de reporter 5 matches de Serie A devant initialement se disputer ce week-end, dont le choc opposant la Juventus Turin à l'Inter Milan.