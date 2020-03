PSG : Duel relancé entre Edinson Cavani et Mauro Icardi pour Dortmund ?

Dans le football, tout va toujours très vite. Dans un sens comme dans l’autre. Relégué très loin derrière dans la hiérarchie des attaquants du PSG, entre blessures, méforme et envie de départ, Edinson Cavani avait profité du mutisme de Mauro Icardi depuis le début de l’année pour revenir au premier plan et inscrire au passage son 200e but sous le maillot de la capitale.

Ses prestations et ses performances à l’entraînement avaient complétement rebattu les cartes dans l’esprit de Thomas Tuchel. Aligné d’entrée lors des deux dernières sorties du club de la capitale, il semblait même avoir pris une longueur d’avance pour être titularisé à la pointe de l’attaque parisienne lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (11 mars), où le PSG est dans l’obligation de s’imposer, et donc de marquer, pour se qualifier.

Mais en l’espace de 70 minutes, samedi contre Dijon (4-0), «El Matador» a peut-être perdu tout son crédit et relancé malgré lui les débats entre lui et le joueur prêté par l’Inter Milan. S’il a été généreux dans les efforts, comme à son habitude, il a été d’une incroyable maladresse dans le dernier geste avec deux énormes loupés. Sur un service de Kylian Mbappé, Cavani, seul au second poteau à moins de trois mètres du but, a envoyé le ballon au-dessus de la barre juste avant la pause. Bis repetita à l’heure de jeu. Sur une nouvelle remise parfaite de l’attaquant tricolore, il a manqué sa reprise acrobatique devant le but grand ouvert.

Entré à la place de l’Uruguayen quelques instants plus tard, Mauro Icardi s’est, lui, mis évidence et trouvé le chemin des filets moins de cinq minutes après son apparition sur la pelouse du Parc des Princes sur une offrande de Mbappé. Une réalisation qui a remis la lumière sur le réalisme clinique de l’attaquant argentin, auteur de 20 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

«C’est une question de malchance, pas de technique ou de quelque chose comme ça. Ce n’était pas le jour d’Edi et on a donné quelques minutes à Mauro, qui a marqué sur sa première touche. C’est bien pour Mauro et pour l’équipe. Et pour Edi, ce n’est pas grave», a assuré Tuchel. L’entraîneur parisien se retrouve néanmoins face à un dilemme. Et il lui reste deux échéances, mercredi à Lyon en demi-finale de la Coupe de France puis samedi à Strasbourg en championnat, pour trancher.